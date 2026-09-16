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Serravalle, scontro tra auto e moto in via Costa del Bello: motociclista in ospedale | FOTO

L’incidente poco prima delle 8. La donna, in sella a una Suzuki, è stata sbalzata sull’asfalto. Strada chiusa per soccorsi e rilievi

di Filippo Mariotti
16 set 2026
Serravalle, scontro tra auto e moto in via Costa del Bello: motociclista in ospedale | FOTO

Incidente questa mattina, 16 settembre, in via Costa del Bello, a Serravalle. Poco prima delle 8 un residente stava uscendo dal cancello di casa alla guida della propria Audi. La visuale dell’uomo, da una prima ricostruzione, era parzialmente ostacolata da un furgone parcheggiato a bordo strada.

L’automobilista si è immesso sulla carreggiata iniziando la svolta in direzione Galazzano quando, dalla parte opposta e diretta verso Ciarulla, è sopraggiunta una donna di 49 anni, residente a Borghi, in sella a una Suzuki GSX con targa italiana.

Violento l’impatto: la motociclista è stata sbalzata sull’asfalto a diversi metri dal punto della collisione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 sammarinese. Dopo le prime cure, la giovane, che era cosciente, è stata trasportata al Pronto Soccorso. Dopo gli accertamenti, i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni. Illeso l’automobilista.

La Guardia di Rocca ha chiuso temporaneamente la strada in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei sanitari e lo svolgimento dei rilievi, affidati alla Polizia Civile, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. 




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