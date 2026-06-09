Serravalle, scontro tra Yaris e microcar: giovane si cappotta all'incrocio di via Addison

Ancora un incidente che coinvolge una microcar sulle strade sammarinesi. Nel pomeriggio di oggi, all'incrocio tra via Addison e via Flavio Biondo, a Serravalle, una microcar e una Toyota Yaris sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato il cappottamento del piccolo veicolo.

Secondo una prima ricostruzione, la microcar, condotta da un giovane, stava percorrendo il tratto in discesa di via Flavio Biondo quando, nel momento di imboccare la curva verso via Addison, avrebbe perso aderenza. Il mezzo sarebbe quindi finito violentemente contro una Toyota Yaris che stava transitando in quel momento, per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Ad avere la peggio è stata proprio la microcar, rimasta cappottata dopo l'impatto.

Sul posto è intevenuta la polizia civile per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti. Entrambi i conducenti sono usciti autonomamente dai rispettivi veicoli e hanno scelto di non ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

L'episodio è soltanto l'ultimo di una serie di incidenti che negli ultimi giorni hanno visto coinvolte delle microcar a San Marino. Si tratta infatti del terzo sinistro di questo tipo in pochi giorni, dopo i recenti episodi registrati in territorio sammarinese.











