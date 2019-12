FURTO Serravalle: signora rientra a casa e nota due ladri sul terrazzo. I malviventi fuggono prima dell'intervento della Gendarmeria

Brutta avventura ieri per una signora, residente in un condominio di Cà Ragni, a Serravalle, in Via Romanus de Capraria. Erano circa le 19, quando, rientrando a casa, ha notato due sconosciuti sul terrazzo; subito fuggiti alle urla della proprietaria. Immediata la segnalazione alla Centrale Operativa Interforze. Nonostante il rapido intervento di una pattuglia della Gendarmeria i malviventi - descritti come giovani con capelli corti - sono riusciti a dileguarsi a piedi. In precedenza, tuttavia, erano riusciti – con un flessibile - ad aprire una cassetta di sicurezza, asportandone il contenuto. I ladri erano penetrati nell'abitazione – priva di sistema d'allarme - tagliando una zanzariera. Ancora da quantificare il valore della refurtiva.



