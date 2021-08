Serravalle: spariscono le targhe di 4 auto, in diverse zone. Vandalismo o intento criminale?

Hanno presentato denuncia in Gendarmeria, i proprietari delle 4 autovetture cui sono state rubate le targhe. I fatti risalgono a ieri e sono stati rilanciati sui social dagli stessi automobilisti. Qualcuno ha infatti asportato le targhe anteriori e, in alcuni casi, anche posteriori, dei veicoli parcheggiati in diverse zone del castello di Serravalle; tra la mensa della Ciarulla, via Balducci e via 3 settembre a Dogana, una quarta davanti al Brico. Alcuni proprietari si sono accorti della sparizione solo questa mattina.







La Gendarmeria ha avviato le indagini attraverso il circuito di video sorveglianza del Castello, e inserito i numeri di targa nel sistema dei varchi posti ai Confini della Repubblica. Targhe che il Comando ha poi segnalato anche alle Forze dell'Ordine italiane. Tra le ipotesi investigative l'atto di vandalismo, oppure l'intento criminale.