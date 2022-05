Serravalle: tamponamento in via Ranco, viabilità rallentata

Poco dopo le 8,30 di mercoledì un tamponamento è avvenuto in via Ranco, a Serravalle, in direzione Borgo Maggiore; all'altezza dell'incrocio con via Furini. Una Audi targata San Marino e condotta da una donna, ha urtato una utilitaria Seat italiana. Nessuna conseguenza per i conducenti, ma pesanti ripercussioni al traffico con rallentamenti soprattutto in salita, in una delle principali direttrici verso San Marino e l'Ospedale.

Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica e regolare il traffico.

