Serravalle, truffa del “finto Gendarme”: anziana derubata di oltre 100 grammi d’oro

Ancora una truffa ai danni di un’anziana, raggirata con il ormai noto metodo del “finto Carabiniere” o, come in questo caso del "finto Gendarme". Nella giornata di ieri una donna residente nel Castello di Serravalle è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come appartenente alla “Gendarmeria con sede in Viale Kennedy”.

Con la scusa di una presunta rapina in una gioielleria e di un’auto coinvolta risultata intestata alla vittima – ipotizzando una targa contraffatta – il truffatore ha sostenuto la necessità di verificare i monili d’oro presenti in casa. Per evitare una lunga perquisizione, ha messo fretta alla donna invitandola a preparare rapidamente tutti i preziosi. Poco dopo, un complice in borghese si è presentato alla porta riuscendo a farsi consegnare i valori: il bottino supera i 100 grammi d’oro. Con le quotazioni dell’oro usato degli ultimi giorni, il valore stimato si avvicina ai 9mila euro.

Questa mattina si è registrato un nuovo tentativo, sempre a Serravalle, ma in questo caso la persona contattata ha interrotto la chiamata e allertato le forze dell’ordine.

La Gendarmeria ricorda che nessun corpo di polizia chiede di entrare in casa o di consegnare denaro e oggetti preziosi. In caso di telefonate sospette, non aprire agli sconosciuti e contattare immediatamente i numeri di emergenza 888888, 112 o 113.







