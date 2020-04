Si è spenta la "Signora della Fratta", Alfonsina Balsimelli Raggi Era nipote di un grande scalpellino, Romeo Balsimelli e figlia di un grande armaiolo, Alfonsino.

E' un lutto che colpisce il cuore di San Marino, la scomparsa di Alfonsina Balsimelli Raggi. Una donna appartenente ad una famiglia dal dna inciso nella pietra sammarinese e con tutta la comunità che si stringe attorno alla famiglia. La "signora della Fratta", come è stata ribattezzata dall'Associazione Porta del Paese che ne traccia un ricordo commosso sul suo profilo facebook. "La mia Funny. La nostra Zia elegante, la Signora della Fratta... una di quelle Donne che San Marino ha forgiato con la sua pietra, figlia di un grande scalpellino e mamma di generazioni di ragazzi che l’hanno conosciuta". Molto conosciuta e stimata in Repubblica, Alfonsina aveva 75 anni, nipote di un grande scalpellino, Romeo Balsimelli e figlia di un grande armaiolo, Alfonsino. E sono tante le manifestazioni di affetto che arrivano da tutto il Paese attraverso il social. Anche la San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia e al figlio Fabrizio, collaboratore dell'Emittente.

Il Comites piange la scomparsa della "donna gentile e risoluta che tanto ha dato a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla". Così sulla pagina facebook. "Purtroppo oggi ne piangiamo la scomparsa, e ci uniamo al dolore della famiglia, certo per la vicinanza e l’affetto che legavano alla famiglia il presidente Diego Renzi, ma anche perchè il Comites precedente a questo, annoverava quale Segretario il figlio Fabrizio Raggi, persona riconosciuta e stimata in Repubblica, e amico fraterno per il presidente. Un fulmine a ciel sereno questo messaggio giunto tramite i media che ci ha lasciati sbigottiti e senza parole. Alla famiglia vogliamo fare le nostre condoglianze e ci stringiamo a loro nel immenso dolore".



La famiglia di Funny, attraverso il figlio Stefano Raggi, ringrazia tutti coloro che le hanno dimostrato affetto e vicinanza in questo triste momento.

