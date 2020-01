LUTTO Si è spento Marino Bollini il cordoglio della Csu

Ci ha lasciato, all'età di 86 anni, Marino Bollini. Ha ricoperto quattro volte la carica di Capitano Reggente da aprile 1979 ad ottobre 1979, da ottobre 1984 ad aprile 1985, da aprile 1995 ad ottobre 1995 e da ottobre 1999 ad aprile 2000. Dopo aver militato a lungo nel Partito Socialista Sammarinese era entrato nel 2005 nel Partito dei Socialisti e dei Democratici.

Nel pomeriggio la Centrale Sindacale Unitaria. in una nota, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Marino Bollini, con un telegramma inviato alla famiglia. "Lo ricordiamo con affetto - scrivono i Segretari Generali Giuliano Tamagnini (CSdL) e Gianluca Montanari (CDLS) - oltre che per la sua lunga militanza politica che lo ha visto protagonista con l'assunzione di cariche prestigiose, anche per i suoi trascorsi nel movimento sindacale, in cui ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali, sempre impegnato per rafforzare i valori della democrazia, della giustizia sociale e del progresso civile."

I funerali saranno celebrati martedì 14 gennaio nel Santuario della Madonna della Consolazione di Borgo, con partenza del corteo funebre dall'ospedale di Stato alle 14.30.

San Marino RTV si unisce al cordoglio del Presidente OSLA Monica Bollini e del collega Daniele Stacchini.

