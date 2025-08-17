COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII Si è spento Nicola Balestra: 'il bimbo che toccò il cuore di tutti'. Visse per 20 anni sul Titano Dal 1987 accudito da Maria Grazia Isaia, la sua mamma affidataria

Il giorno di Ferragosto è morto Nicola Balestra. Aveva 44 anni. Sul Titano, dov'era conosciutissimo e amato, comunità cristiane in lutto: Nicola era uno degli "angeli crocifissi" della Comunità Papa Giovanni XXIII, come li chiamava don Oreste Benzi. Era affetto da una grave cerebropatia e da autismo che gli impedivano di parlare e camminare. Il suo destino sembrava segnato. Ma all'età di 6 anni fu affidato alle cure amorevoli Maria Grazia Isaia, allora giovane 21enne della Comunità di don Benzi, che dal 1987 divenne la sua mamma affidataria. Nel 1990 si trasferirono in una Casa della Papa Giovanni a San Marino dove sono rimasti per vent'anni fino al ritorno in Piemonte negli ultimi anni.

Amore e cure che, contro ogni previsione, gli hanno donato una vita piena e la possibilità “di incontrare il mondo”. “Nicola ha compiuto diversi miracoli, salvando la vita a molte persone – sottolinea Maria Grazia Isaia – tra queste c'è Francesca, una ragazza con diversi tentati suicidi alle spalle. Nicola, per lei, è stato come l'interruttore che accende la luce. Si è resa conto che “se uno così ha senso, se qualcuno si prende cura di lui, vuol dire che lui ha senso, allora forse anche io posso averne uno”. "È stato un maestro, un gigante camuffato, che “ha abbassato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili” - conclude - a tutti ha donato la sua fragilità”.

Il funerale avrà luogo nella Parrocchia di San Filippo e Giacomo in Verzuolo (CN), martedì 19 agosto alle 15.30.



