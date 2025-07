TRUFFA Si finge venditore Amazon per vedere prodotti falsi a San Marino, denunciato 32enne napoletano L'uomo era vestito con tuta da lavoro di colore blu marchiata Amazon. Sequestrati anche 600 euro in contanti

Si finge venditore Amazon per vedere prodotti falsi a San Marino, denunciato 32enne napoletano.

Vestito con una tuta da lavoro marchiata Amazon, si presentava alle abitazioni e alle aziende della zona industriale di Galazzano per vendere dispositivi elettronici falsi.

Protagonista un cittadino italiano - I.C. le iniziali - di 32 anni residente a Napoli e con precedenti penali. A fermarlo, oggi poco prima delle 12:00, gli agenti della Guardia di Rocca a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa Interforze.

Gli agenti hanno intercettato l’autovettura segnalata, a bordo della quale si trovava l'uomo con indosso una tuta blu con logo Amazon. Nella vettura sono stati trovati tre asciugacapelli “Dayson” e uno smartwatch “Apple”. Il materiale, risultato falso, è stato sottoposto a sequestro insieme a 600 euro in contanti, mentre l’uomo è stato accompagnato presso la Sezione Operativa per essere interrogato, con le garanzie di legge, per il reato di truffa.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato denunciato a piede libero e allontanato dal territorio della Repubblica di San Marino con divieto di rientro.

La Guardia di Rocca fa sapere che sono in corso ulteriori verifiche in collaborazione con le aziende Apple e Dyson per le opportune segnalazioni.

