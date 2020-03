VISERBA DI RIMINI Si sporge dal finestrino dell'auto e cade in strada, sammarinese in gravi condizioni È successo nel primo pomeriggio di oggi a Rimini

Si sporge dal finestrino dell'auto e cade in strada, sammarinese in gravi condizioni.

Giallo su un episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Viserba di Rimini, sulla Via San Martino in Riparotta, nei pressi della Fiera. Un giovane sammarinese, 24 anni, è ricoverato al Bufalini dopo essere caduto da un'auto in corsa. L'auto è un'Audi A3, con targa sammarinese, di sua proprietà. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che sta indagando sul misterioso episodio. Chi si trovava all'interno dell'auto col giovane è riuscito a fuggire a bordo dell'Audi.

Dopo un pomeriggio di ricerche l'auto è stata trovata dalla Polizia. Pare che a lasciar il ragazzo sull'asfalto siano stati gli amici con i quali aveva passato una notte brava. Si era sporto dal finestrino, ed una volta caduto sulla strada è stato lasciato lì dagli amici, che sono fuggiti con la sua auto. Sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine dopo un pomeriggio di ricerche.



I più letti della settimana: