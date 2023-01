SAN MARINO Sicurezza: feste 'tranquille' sul fronte furti, un arresto per droga Si trova in carcere l'indiano, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

Un Capodanno ricco di presenze sul Titano con il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'Ordine proprio in occasione degli eventi in territorio. Sul fronte sicurezza l'anno è cominciato bene, senza la segnalazione di furti o tentate effrazioni a San Marino negli ultimi giorni, con l'azione di coordinamento dei tre corpi in Repubblica. Si trova in carcere l'indiano, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Per lo stesso motivo, sono stati denunciati a piede libero due ragazzi toscani, scoperti il primo dell'anno sullo Stradone.

