FORZE DELL'ORDINE Sicurezza RallyLegend: stretta sull'ordine pubblico, tutto tranquillo allo show di apertura Dal Governo un decreto dedicato per la sicurezza dell'evento. Forze dell'ordine in campo per garantire una manifestazione serena

Sarà un fine settimana adrenalinico, tra gare, spettacoli ed emozioni per gli amanti dei motori. Parte il RallyLegend 2026. Dopo lo show della Sprint Legend Race che a Serravalle ha, di fatto, aperto la nuova edizione dell'evento, si entra anche nel vivo delle operazioni per garantire la sicurezza in territorio.

Dopo quanto accaduto nel 2025, con incendi e il lancio di petardi sul pubblico che provocò il ferimento di alcune persone, quest'anno è stretta sull'ordine pubblico. Dal Governo un decreto-legge dedicato: al bando dispositivi esplodenti, motoseghe o dispositivi a motore con multe fino a 2mila euro, no all'alcol dalle 21 alle 3 nelle aree dell'evento. Allestita una control room con operatori dedicati e il supporto delle forze dell'ordine. In campo Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, insieme alla Sezione Antincendio, in collegamento con i Vigili del Fuoco, e ai militi volontari per gestire il traffico. Diverse le telecamere distribuite sul territorio.

Al momento non è stato registrato alcun problema, spiega la Gendarmeria che ha la competenza per l'ordine pubblico. Ieri sera, durante lo show, è andato tutto liscio: nessuna situazione spiacevole. La manifestazione è però appena iniziata: nella mattinata di venerdì 9 ottobre si è svolto lo shakedown con le prove e, in serata, le prove speciali I Laghi, San Marino e Chiesanuova. Ovviamente, le forze dell'ordine sono operative anche per tutti gli altri servizi extra rally, con distribuzione del personale nelle 24 ore e pattuglie anche di notte.

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