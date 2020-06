Simone Celli: "Gira profilo falso su Fb che mi coinvolge illegalmente", l'ex Segretario di Stato presenta denuncia

"Sul social network Facebook da alcune ore sta circolando un profilo “AIUTI E FINANZA” nel quale si fa riferimento ad una serie di attività da me promosse per conto di una società che si chiama Postale Groupe", é Simone Celli, in una nota, a precisare che "si tratta di un profilo falso che sta utilizzando la mia identità senza alcuna autorizzazione da parte mia e perciò in maniera del tutto illegale. A tale proposito ho già provveduto a presentare apposita denuncia alle autorità competenti".