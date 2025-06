GIUDIZIARIA Simone Celli: "Rispetto la sentenza, ma andrò fino in fondo per la mia innocenza" "Non ho mai preso tangenti, né favorito amici o parenti, come emerge dal processo e dalla commissione consiliare su Banca Cis"

Simone Celli: "Rispetto la sentenza, ma andrò fino in fondo per la mia innocenza".

Dopo la conferma in appello, della condanna ad 1 anno, con pena sospesa, per tentata concussione, l'ex Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli afferma che “le sentenze vanno sempre rispettate”, anticipando tuttavia che, non trattandosi di una sentenza definitiva, percorrerà ogni strada possibile per affermare la sua innocenza. Celli precisa inoltre che, sia questa vicenda giudiziaria, sia gli esiti della Commissione consiliare su Banca Cis, hanno confermato che non ha mai percepito tangenti e mai ha beneficiato di vantaggi economici diretti o indiretti per familiari, parenti o amici.

Leggi il comunicato stampa di Simone Celli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: