"Simone De Luigi era il futuro del tennis sammarinese"

È spirato nella notte all'Ospedale Bufalini di Cesena il giovane sammarinese vittima ieri sera di un incidente in moto sulla Statale Adriatica, all'altezza di Viserba. 18 anni compiuti da pochi giorni, Simone De Luigi, era in sella ad una Benelli 125 centrata da una Mini Cooper. Violentissimo l'impatto nel quale è rimasta ferita anche una sedicenne che era con lui sulla moto. La ragazza, anche lei sammarinese, è ricoverata in rianimazione al Bufalini dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico: nello scontro ha subito l'amputazione di un piede e perduto molto sangue. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata.

Simone De Luigi era una giovane promessa del tennis sammarinese e faceva parte della nazionale con la quale ha recentemente giocato in Coppa Davis. La dinamica dell'incidente verrà accertata dall'indagine della Procura ma secondo le prime ricostruzioni pare che la moto stesse procedendo sulla statale in direzione nord quando avrebbe tentato di cambiare il senso di marcia proprio mentre stava sopraggiungendo la Mini. Nell'impatto con la parte anteriore e il parabrezza dell'auto, il Benelli, colpito dietro e lateralmente, è stato scaraventato a decine di metri di distanza. Illesi, nonostante non si siano azionati gli airbag, i tre occupanti dell'auto: il conducente - anch'egli sammarinese - di 24 anni, e due ragazze. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale.

Messaggi di cordoglio dal Comitato Olimpico, dalla Federbasket e dalla sua Federtennis. Simone De Luigi in mattinata era atteso ai Campi di Fonte dell'Ovo per l'allenamento: “Era un ragazzo fantastico, educato, perbene. Rappresentava – dice il Presidente della Federtennis Christian Forcellini – il futuro del tennis sammarinese”.