Sospesi medici italiani che esercitavano abusivamente in cliniche private sammarinesi

Sono almeno 15, da settembre ad oggi, le sospensioni dall'Ordine dei Medici di San Marino, di professionisti italiani che operavano in cliniche private del Titano. “Si tratta – riferisce il Presidente dell'Ordine, il dottor Davide Forcellini - di medici residenti in Italia che erano iscritti nell'apposito elenco sammarinese dei consulenti”. La sospensione è stata decisa dopo aver appurato, mediante verifiche periodiche, che i medici erano già stati sospesi dall'Ordine Italiano. Anche se non è possibile accertare le ragioni del provvedimento disciplinare italiano è verosimile che in gran parte dei casi si tratti di medici no vax che oltreconfine non possono esercitare la professione. L'Ordine di San Marino ha comunicato i provvedimenti adottati all'Autorithy Sanitaria ed anche alle cliniche private in cui operavano i medici sospesi.