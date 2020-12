Sospeso autista della Reggenza: tracce di droga nell'auto di servizio

La notizia sta circolando con sempre maggiore insistenza, a livello informale, e pur non coinvolgendo alcuna figura istituzionale di San Marino fa davvero scalpore. I fatti risalirebbero ad inizio settembre, quando – durante le ordinarie procedure di pulizia dei mezzi – sarebbero state trovate tracce di droga – non è ancora chiara la tipologia – in una delle vetture di Stato utilizzate per gli spostamenti della Reggenza. Ben presto si sarebbe risaliti ad un autista, che avrebbe in seguito ammesso le proprie responsabilità. E nei suoi confronti sarebbe stato deciso come provvedimento disciplinare la sospensione.