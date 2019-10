Sospetto caso di meningite, grave una 25enne

Sospetto caso di meningite a Rimini, dove ieri sera una ragazza di 25 anni è stata ricoverata in Rianimazione all'Ospedale Infermi. "Sono stati diagnosticati sintomi compatibili con una meningite - riferisce l'Ausl - Gli esami di laboratorio, ancora in corso per individuare il ceppo, hanno comunque acclarato che si tratta di meningite da meningococco, un batterio che molto raramente, in individui che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, è causa di malattie importanti quali la meningite o la setticemia". E' scattata la profilassi. La paziente resta al momento ricoverata e le sue condizioni sono definite "serie e stabili".