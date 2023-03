Sottomontana: si ribalta microcar, autista incolume

Incidente attorno alle 18, fortunatamente senza gravi conseguenze, sulla strada Sottomontana. Secondo le prime ricostruzioni una microcar, con a bordo un giovane, si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi della Polizia Civile. Intervenute anche Gendarmeria e Guardia di Rocca. Il conducente non avrebbe riportato danni nel sinistro ma è stato comunque trasportato al Pronto Soccorso per precauzione.