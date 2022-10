Sottomontana: Smart precipita fuori strada. Concluse le operazioni di recupero [fotogallery]

Incidente ieri notte, attorno alle 5 sulla strada Sottomontana. Un sammarinese di 26 anni stava procedendo lungo la Strada Sottomontana su una Smart quando, probabilmente per un colpo di sonno è uscito di strada ed è precipitato nella scarpata discendente zona San Giovanni. L'auto ha colpito due alberi e diversi arbusti che hanno prima frenato, poi fermato la sua corsa. Il mezzo con a bordo il sammarinese si è fermato ad una ventina di metri della strada.









Il giovane era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto assieme ad una pattuglia della Polizia Civile. Necessario anche l'intervento della squadra Antincendio del corpo, per la messa in sicurezza del mezzo e le operazioni di soccorso. Al giovane, portato d'urgenza al Pronto Soccorso, è stata riscontrata la rottura della caviglia, con una prognosi di 30 giorni.

Si sono concluse le operazioni di recupero del mezzo, effettuate dallaa Squadra Anticendio della Polizia Civile, che ha utilizzando delle motoseghe per rimuovere gli arbusti e facilitare l'operazione.

Il video dell'operazione













La Polizia Civile segnala anche l'intervento in un altro incidente avvenuto il 19 ottobre a Domagnano in via XXV Marzo. Un minore stava guidando un ciclomotore sulla superstrada con direzione valle, quando è entrato in collisione contro un autocarro che stava eseguendo una manovra di attraversamento. Per via dell'impatto ha riportato gravi lesioni, rendendo necessario l'intervento del 118 e il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato, dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il giovane è stato successivamente trasferito in altra struttura ospedaliera, per ulteriori accertamenti sanitari.