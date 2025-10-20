TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:31 Caso Pierina, a Rimini entra nel vivo il processo a Louis Dassilva 18:51 ICEE: partiti i lavori della Commissione Interni 18:32 Attentato a Ranucci, martedì il governo riferisce alla Camera 17:30 Coppa Davis, Final 8: Sinner fuori dai convocati 17:23 Tennis Tavolo: podio tutto sammarinese a Marina di Montemarciano 17:08 Sottrae 410mila euro a tre correntisti: ex dipendente Bsm patteggia 35 mesi di prigionia 16:14 Fine vita, Attiva-Mente: per disabili soli rischio di vederla come soluzione estrema 14:51 Caso Pierina, la criminologa Bruzzone annuncia querela contro la legale della famiglia 14:09 Cede un lucernario: muore 64enne cadendo dal tetto di un’azienda a San Giovanni in Marignano 13:26 Annual Meetings: soddisfazione dei Segretari di Stato Gatti e Fabbri
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Sottrae 410mila euro a tre correntisti: ex dipendente Bsm patteggia 35 mesi di prigionia

Per il risarcimento danni le parti civili dovranno rivolgersi alla giustizia civile

di Luca Salvatori
20 ott 2025
SRV_GIUDIZIARIA_20102025
SRV_GIUDIZIARIA_20102025

409.900 euro sottratti nell’arco di diversi anni, fino al 2023, a tre correntisti in particolare. Per riuscirci, avrebbe manipolato documenti interni e persino falsificato una firma. È la vicenda che ha portato alla condanna di Sara Podeschi, ex dipendente della Banca di San Marino, riconosciuta colpevole di furto e falsità in scrittura privata.

Il giudice Vico Valentini ha disposto per l’imputata una pena di 35 mesi di prigionia e una multa di 60 giorni - pari a 1.200 euro - oltre al pagamento delle spese di giudizio e alla rifusione degli onorari legali per le quattro parti civili: i tre clienti derubati e la stessa Banca di San Marino.

L’istituto di credito si era opposto alla proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell'imputata ma il giudice ha comunque omologato l’accordo, con il parere favorevole della Procura del Fisco. La sentenza è definitiva. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, le parti civili dovranno ora rivolgersi alla giustizia civile, avviando un nuovo procedimento.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca