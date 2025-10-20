GIUDIZIARIA Sottrae 410mila euro a tre correntisti: ex dipendente Bsm patteggia 35 mesi di prigionia Per il risarcimento danni le parti civili dovranno rivolgersi alla giustizia civile

409.900 euro sottratti nell’arco di diversi anni, fino al 2023, a tre correntisti in particolare. Per riuscirci, avrebbe manipolato documenti interni e persino falsificato una firma. È la vicenda che ha portato alla condanna di Sara Podeschi, ex dipendente della Banca di San Marino, riconosciuta colpevole di furto e falsità in scrittura privata.

Il giudice Vico Valentini ha disposto per l’imputata una pena di 35 mesi di prigionia e una multa di 60 giorni - pari a 1.200 euro - oltre al pagamento delle spese di giudizio e alla rifusione degli onorari legali per le quattro parti civili: i tre clienti derubati e la stessa Banca di San Marino.

L’istituto di credito si era opposto alla proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell'imputata ma il giudice ha comunque omologato l’accordo, con il parere favorevole della Procura del Fisco. La sentenza è definitiva. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, le parti civili dovranno ora rivolgersi alla giustizia civile, avviando un nuovo procedimento.

