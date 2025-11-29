TV LIVE ·
Spacciatore recidivo arrestato a Rimini: sequestrato circa 1 kg di marijuana e hashish

29 nov 2025
La refurtiva sequestrata

Alla vista della Polizia ha tentato di allontanarsi, prima in bicicletta e poi a piedi, ma senza successo. L’episodio è avvenuto ieri sera in via della Fiera, a Rimini. Gli agenti della Squadra Mobile hanno infatti notato un giovane di origine sudamericana,  già arrestato nel gennaio 2024 per la detenzione di oltre tre chili di cannabinoidi, e il suo atteggiamento li ha insospettiti. L’uomo ha subito gettato una busta verde che teneva nel portapacchi della bicicletta e ha tentato la fuga. Il tentativo, però, è durato poco: all'interno del pacco erano nascosti 343 grammi di marijuana e 112 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. Durante la perquisizione personale sono emersi altri 11 grammi di hashish sottovuoto, occultati nella cintola dei pantaloni.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, all’interno di una scarpiera in camera da letto, un panetto da 113 grammi e uno da 60 grammi di hashish, oltre a 30 confezioni di caramelle al THC. Sequestrati anche 4.190 euro in contanti e numerosi adesivi utilizzati solitamente per identificare la qualità dell’hashish.

In totale la Polizia ha sequestrato 343 grammi di marijuana, 285 grammi di hashish e le 30 confezioni di caramelle risultato positive al test dei cannabinoidi, pari a un ulteriore quantitativo di 377 grammi. L’uomo, regolarmente residente sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto alla Casa Circondariale di Rimini in attesa della convalida dell’arresto.

Nel solo mese di novembre la Squadra Mobile ha tratto in arresto per spaccio sette persone, quattro in flagranza di reato e tre in esecuzione di condanne definitive.




