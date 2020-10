DROGA Spaccio di eroina a San Marino: nei guai una coppia di conviventi

Spaccio di eroina a San Marino: nei guai una coppia di conviventi.

Nella tarda serata di venerdì 16 ottobre a San Marino un fermo (J.B. classe 1992) e una denuncia a piede libero (G.D. classe 1988) per possesso e spaccio di stupefacenti. Si tratta di una coppia di conviventi e la donna si trova tuttora in carcere. Durante la perquisizione personale e domiciliare trovata una quantità non specificata di eroina posta sotto sequestro così come altro materiale utile alle indagini. L'operazione è stata condotta da agenti del Settore Informativo ed Investigativo di Polizia Giudiziaria della Polizia Civile. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'indagine è frutto dell'attività congiunta con la Sezione Pronto Intervento che, in alcune occasioni, aveva già fermato persone, sorprese con stupefacenti o in stato di alterazione alla guida, poco dopo essere uscite dall'abitazione dei due conviventi.







I più letti della settimana: