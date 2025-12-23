Spaccio nel riminese, due arresti tra Novafeltria ed il centro città

Intensa attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle ultime ore tra il centro di Rimini e l'entroterra, con due arresti eseguiti in distinte operazioni dalle forze dell'ordine. A Novafeltria, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 22enne del luogo. Il giovane è stato fermato per un controllo mentre si trovava alla guida della propria auto in una zona isolata di campagna. Tradito dal nervosismo, il ragazzo ha tentato di disfarsi di una custodia per occhiali che nascondeva sotto la maglietta, gettandola tra la vegetazione. I militari hanno recuperato l'astuccio, all'interno del quale erano custoditi 40 grammi tra marijuana e hashish già suddivisi in dosi. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire, occultati sotto il bracciolo centrale, altri 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Contemporaneamente, a Rimini, la Polizia Locale ha concluso un'indagine lampo che ha portato all'arresto di un 19enne. L'operazione è scattata a seguito di segnalazioni che indicavano un'attività di spaccio nei pressi di un bar del centro città. Gli agenti in borghese hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione del sospettato, rinvenendo nella sua camera 35 grammi di hashish e una dose di droga sintetica ad alto contenuto di THC, oltre a materiale per la vendita. Entrambi i giovani, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza, sono comparsi nella mattinata odierna davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il rito direttissimo.







