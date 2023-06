Spari in pieno centro: coppia trovata morta in casa. Si ipotizza omicidio-suicidio [fotogallery]

le immagini del luogo della sparatoria a Rimini

Un nuovo terribile episodio di cronaca avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Rimini. Un uomo, pare di nazionalità italiana, avrebbe prima ucciso la compagna, sembra di origine straniera, e poi si sarebbe tolto la vita. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti sarebbe dunque quella dell'omicidio-suicidio. Il tragico epilogo è avvenuto in un appartamento di via Gambalunga al civico 74. In pieno centro cittadino. Gli spari sono stati uditi dai vicini di casa che hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati Polizia di Stato, che procede nelle indagini, Carabinieri, Polizia Scientifica e alcune ambulanze del 118. Sembra che la coppia avesse anche un figlio minorenne, non si sa se presente al momento della sparatoria.

seguiranno aggiornamenti