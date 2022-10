Sparisce con la Mercedes della società, ex amministratore condannato

È stato condannato per appropriazione indebita l'ex amministratore di una società sammarinese in liquidazione, accusato di essere sparito insieme ad una vecchia Mercedes Classe A, intestata alla società. All'imputato, un uomo di 33 anni, non è stato possibile notificare nulla del procedimento che si è concluso: l'ultimo domicilio accertato è a Villa Verucchio ma secondo un riferimento dei carabinieri vivrebbe di fatto alle Canarie. Proprio su questo ha fatto leva la difesa dell'imputato, che oggi ha chiesto l'archiviazione alla luce dell'irreperibilità sia dell' ex amministratore che dell'auto, alla quale non era stato più pagato né bollo né assicurazione ed il cui valore già nel 2015 non superava i sei mila euro. In aula era presente la parte civile: la curatrice fallimentare, che aveva aperto il concorso dei creditori e dalla cui denuncia è partito tutto. Accogliendo le richieste della Procura Fiscale il Commissario della Legge Simon Luca Morsiani ha condannato l'imputato a 6 mesi di prigionia, con pena sospesa, alle spese del procedimento e al pagamento del danno da liquidare in sede civile, fissando una provvisionale di mille euro.