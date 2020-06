Speleologi bloccati nel Comasco, a dare l'allarme il sammarinese Fabio Bollini

C'è apprensione, in Lombardia, per il recupero di due speleologi bloccati sotto terra nel corso di un'escursione alla quale ha partecipato anche il sammarinese Fabio Bollini. È stato proprio Bollini a dare l'allarme una volta risalito in superficie insieme ad altri compagni. Da ieri mattina Soccorso Alpino e Vigili del fuoco sono impegnati nel recupero. L'escursione è iniziata nel weekend al Pian del Tivano: un sistema carsico molto conosciuto tra gli appassionati, nella zona del lago di Como. Il gruppo è sceso fino ad alcune centinaia di metri di profondità ma, durante il percorso, uno di loro ha accusato un problema al ginocchio. Il maltempo ha reso difficili, come riportano i media locali, le operazioni di soccorso. Dei tre speleologi bloccati, uno sarebbe già in salvo. Quello ferito è assistito, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma il ritorno in superficie non è semplice per via delle caratteristiche delle cavità. Tutto si dovrebbe risolvere in queste ore.