Speronamento Gendarmeria a Faetano: proseguono le indagini per scoprire l'identità dei due ladri

Le indagini della Gendarmeria proseguono per scoprire l'identità dei due ladri che ieri sera, con una manovra pericolosa, hanno speronato l'auto della Gendarmeria per scappare.

Di fatto, eludendo l'alt della pattuglia che in prossimità del confine di Faetano ha affiancato la loro Peugout 206 con targa italiana, i malviventi non hanno esitato a speronarla e nella concitazione, far perdere le loro tracce scappando a piedi in mezzo ai campi.

Ora le indagini si concentrano sull'auto abbandonata e sulle tracce lasciate nell'appartamento di Faetano che hanno tentato di svaligiare. Solo l'arrivo del proprietario li ha fatti scappare. In corso la verifica di quanto rubato, anche se nelle prime ore del fatto, non sembrava mancare nulla.