Ss16: auto sammarinese si ribalta dopo scontro senza gravi conseguenze

E' successo sulla Statale, con l'auto targata San Marino, finita capovolta sul ciglio della strada in tarda mattinata. L'incidente - come riporta Riminitoday - si è verificato poco prima di mezzogiorno, nei pressi del distributore di benzina, quando per cause ancora in corso di accertamento una Volkswagen Golf con tre persone a bordo ha impattato contro un furgoncino. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dall'abitacolo. Sul posto anche tre ambulanze e l'auto medicalizzata coi sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti, tutti con lesioni di bassa gravità, per poi trasportarli per accertamenti al pronto soccorso dell'Infermi. La dinamica al vaglio della Polizia Stradale impegnata anche a regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti con code nelle due direzioni.