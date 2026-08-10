Stabili le condizioni del bimbo che ha rischiato l'annegamento in piscina

Ha superato la notte, senza novità del quadro clinico, in terapia intensiva, all'Ospedale Infermi di Rimini, il bimbo di quasi quattro anni residente a Savignano sul Rubicone, che ieri ha rischiato l'annegamento alla Piscina del Centro Vacanze di Cailungo.

Le condizioni del bambino sono rimaste stabili per l'intera giornata, secondo l'ultimo aggiornamento medico del tardo pomeriggio. Attualmente è intubato, in sedazione farmacologica e la prognosi resta riservata.

Ieri, quando, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il bimbo era in stato di incoscienza. Stando a testimoni, presenti nella struttura, il piccolo era coi genitori e la nonna, ma il padre e la madre – disperati - si sono accorti dell'accaduto, quando erano già in corso le manovre di rianimazione del bimbo, eseguite dal bagnino di salvataggio della struttura.

Come prevede la prassi sulla vicenda verrà aperta una indagine della magistratura per accertare responsabilità, omissioni e misure di sicurezza. La Polizia Civile, intervenuta ieri, sta eseguendo gli accertamenti, anche sulla base delle testimonianze rese dalle persone presenti ieri mattina al Centro Vacanze.







