OSPEDALE INFERMI

Stabili le condizioni del bimbo che ha rischiato l'annegamento in piscina

È intubato, in sedazione farmacologica all'Ospedale Infermi di Rimini

Ha superato la notte, senza novità sul quadro clinico, in terapia intensiva, all'Ospedale Infermi di Rimini, il bimbo nato nel 2022 residente a Savignano sul Rubicone, che ieri ha rischiato l'annegamento alla Piscina del Centro Vacanze di Cailungo. Attualmente è intubato e in sedazione farmacologica e la prognosi è riservata.  Ieri, quando, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il bimbo era in stato di incoscienza. Stando a testimoni, presenti nella struttura, il bimbo era coi genitori e la nonna, ma il padre e la madre – disperati - si sono accorti dell'accaduto, quando erano già in corso le manovre di rianimazione del bimbo, eseguite dal bagnino di salvataggio della struttura. 

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