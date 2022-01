Stalkerizza una giovane per un anno sui social: denunciato straniero L'uomo minacciava la ragazza chiedendo soldi in cambio del silenzio per una sua presunta "scappatella" extraconiugale

La Polizia Locale di Rimini ha denunciato un uomo che minacciava una ragazza di diffondere presunto "materiale scottante". L'uomo, di origini straniere, perseguitava la giovane sui social media chiedendole prestazioni sessuali in cambio della riservatezza per una presunta relazione con un’altra persona che lui credeva fosse extraconiugale. Da una anno la donna riceveva messaggi contenenti le sue foto personali, del suo compagno e di suo figlio, (che lei stessa aveva postato sui social), insieme ad altre immagini pornografiche. Lo scorso mese la vittima ha sporto denuncia. Lo stalker è stato identificato: nel telefonino conservava ancora tutti i video e il materiale fotografico oggetto dell’indagine. E' stata indagato a piede libero per il reato di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” come prevede l’articolo 612 del codice penale.

