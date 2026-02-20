Starcom Holding: "Avviato procedimento legale in Bulgaria contro il direttore Aif Nicola Muccioli"

Il sito EuAlive riporta la notizia che la holding bulgara ha avviato un procedimento legale in Bulgaria, contro Il direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria Nicola Muccioli, in merito al potenziale abuso di informazioni derivate dal Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa sull'antiriciclaggio, di cui Muccioli è Presidente. L'indagine penale a San Marino sul cosiddetto affare bulgaro è partita da una segnalazione dell'Aif. EuAlive, nel suo ultimo articolo, pubblica anche un passaggio in cui cita una posizione del Moneyval, a difesa del Presidente Muccioli, che recita testualmente "Moneyval non partecipa alle azioni di contrasto nazionali, alle analisi di intelligence finanziaria o alle misure relative al patrimonio intraprese dalle giurisdizioni membri. Qualsiasi ipotesi secondo cui informazioni potrebbero essere scambiate tra i processi Moneyval e le attività di intelligence finanziaria nazionale o altre attività investigative delle autorità competenti in singoli casi sarebbe pertanto errata. Le questioni relative a specifici procedimenti o segnalazioni nazionali sono di competenza delle autorità competenti della giurisdizione interessata".

