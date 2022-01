Sei auto sono rimaste coinvolte nella serata di venerdì sulla Statale 16, all'altezza dell'Obi, in direzione Ravenna. Tutte si trovavano sulla corsia di sorpasso. Sul posto i Carabinieri per deviare il traffico, dal momento che il tratto comprendente anche il cavalcavia sulla Marecchiese è stato chiuso, provocando lunghe code dalla rotonda di via Covignano. La Polizia Stradale per ricostruire la dinamica. Nessuna conseguenza per gli automobilisti.