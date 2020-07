VENTOSO Sterpaglie e materiale di scarto in fiamme presso azienda agricola: interviene la Sezione Antincendio della Polizia CIvile

A Ventoso, in Strada del Re, ieri sera è divampato un incendio all'esterno di una azienda agricola. A fuoco delle sterpaglie alla base di una pianta ad alto fusto e del materiale di scarto, ma fortunatamente nulla di inquinante. Sul posto è intervenuta la Sezione Antincendio della Polizia Civile che in circa un'ora e mezzo ha provveduto a spegnere il rogo. All'origine dell'incendio, con ogni probabilità, cause accidentali.



