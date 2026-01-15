TV LIVE ·
17:40 Crisi internazionali: dall'Ucraina alla Groenlandia, sempre più distante Washington dall'Europa 17:20 Virtus, Guiducci: "Piscitella acquisto in prospettiva, ora siamo a posto. Scappini? Credo che resterà" 16:56 La PRIMAVERA di Vivaldi è cinema in musica per orfane 16:39 Dakar, tappa 11: Al-Attiyah a due stage dalla vittoria, Benavides in vetta tra le moto 16:34 Commissione mista sull'Accordo Ue: unità di intenti politica-categorie, ma viene chiesta maggiore condivisione 14:52 Crans-Montana: i titolari addossano la colpa alla cameriera 13:42 ISS, attivo l'ambulatorio per studio e monitoraggio dei tumori 09:35 "Trump e la Groenlandia? Prima ilarità, ora preoccupazione e rabbia" 07:50 Svelato il calendario dei rally a San Marino: si va da marzo a ottobre
Subisce lo sfratto e tenta l'insano gesto in stazione. Amica allerta la Polizia che lo salva

Un riminese di 44 anni salvato dalla Polizia di Stato sul binario 1 mentre stava scendendo sui binari

15 gen 2026
Subisce lo sfratto e tenta l'insano gesto in stazione. Amica allerta la Polizia che lo salva

Voleva togliersi la vita, a causa dello sfratto subito, e perciò si era diretto verso i binari della stazione di Rimini. Protagonista un 44 enne originario di Rimini che è stato salvato dall'intervento della Polizia di Stato. L'episodio è accaduto il pomeriggio del 31 dicembre. Ad allertare le forze dell'ordine è stata una amica del 44enne che, in lacrime, ha chiesto aiuto agli addetti della biglietteria di stazione. I poliziotti, tempestivamente allertati dal personale ferroviario, sono accorsi nei pressi del marciapiede del binario 1 mettendo in sicurezza l’uomo, che proprio in quel momento stava per scendere sui binari dove era in partenza un treno intercity. L'uomo, trovato in stato confusionale, una volta riportato alla calma scongiurando il peggio, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.




