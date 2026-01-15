RIMINI Subisce lo sfratto e tenta l'insano gesto in stazione. Amica allerta la Polizia che lo salva Un riminese di 44 anni salvato dalla Polizia di Stato sul binario 1 mentre stava scendendo sui binari

Subisce lo sfratto e tenta l'insano gesto in stazione. Amica allerta la Polizia che lo salva.

Voleva togliersi la vita, a causa dello sfratto subito, e perciò si era diretto verso i binari della stazione di Rimini. Protagonista un 44 enne originario di Rimini che è stato salvato dall'intervento della Polizia di Stato. L'episodio è accaduto il pomeriggio del 31 dicembre. Ad allertare le forze dell'ordine è stata una amica del 44enne che, in lacrime, ha chiesto aiuto agli addetti della biglietteria di stazione. I poliziotti, tempestivamente allertati dal personale ferroviario, sono accorsi nei pressi del marciapiede del binario 1 mettendo in sicurezza l’uomo, che proprio in quel momento stava per scendere sui binari dove era in partenza un treno intercity. L'uomo, trovato in stato confusionale, una volta riportato alla calma scongiurando il peggio, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: