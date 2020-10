Sulla superstrada di San Marino al doppio della velocità consentita, "beccati" dal tele laser

La Polizia di Rimini ha "immortalato" con il tele laser due vetture che viaggiavano oltre il doppio del limite consentito sulla Superstrada di San Marino. Le auto viaggiavano rispettivamente a 142 e 155 km all'ora in un tratto di strada in cui vige il limite dei 70. Ai conducenti verrà applicata la sanzione prevista per chi supera di oltre 60 km orari il limite di velocità: una multa di 847 euro e l’obbligo di comunicare i dati del conducente, per il quale è prevista, oltre alla decurtazione di 10 punti, anche la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. Gli uomini della Questura ricordano, in una nota, che la violazione dei limiti di velocità non solo è tra le maggiori cause di incidenti stradali ma è anche quella che ne determina i peggiori effetti.