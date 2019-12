Superstrada a ostacoli: una pianta abbattuta e incidente a Cerasolo

Il maltempo con il forte vento ha fatto cadere in serata una pianta, proprio all'incrocio tra la statale 72 e via rovereta, in direzione Rimini. Una vettura è rimasta sotto l'albero, forse era ferma al semaforo che immette sulla Consolare. Sul posto due pattuglie della Polizia che hanno portato i primi soccorsi e bloccato la corsia di destra, occupata dai rami della pianta, facendo deviare il traffico.

Due semafori più avanti, all'altezza del Globo, un incidente stradale tra due utilitarie, una sammarinese e una italiana. Entrambe sulla corsia discendente. Forse una mancata precedenza, non sembrano esserci state gravi conseguenze per i conducenti. Ad avere la peggio la macchina targata Rsm, che ha perso il paraurti anteriore.

