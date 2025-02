POLIZIA CIVILE Superstrada: Smart a fuoco a Borgo Maggiore, interviene l'Antincendio Interessata anche una parte della facciata del teatro Concordia

Superstrada: Smart a fuoco a Borgo Maggiore, interviene l'Antincendio.

Un incendio si è sviluppato giovedì mattina davanti al teatro Concordia. Una Smart con targa italiana, infatti, stava salendo sulla superstrada verso Borgo Maggiore quando ha preso fuoco. Sul posto è arrivata tempestivamente la sezione antincendio della Polizia Civile che ha contenuto le fiamme e spento il fuoco senza coinvolgere altri veicoli. Nessuna conseguenza per il conducente, mentre la vettura è praticamente distrutta. Una ditta apposita ha poi ripulito la corsia in salita di via XXVIII Luglio e il marciapiede dai residui della combustione. Interessata una parte della facciata del teatro dove sono situati impianti tecnologici. Sono al vaglio della Polizia Civile le cause dell'incendio. La superstrada è stata chiusa per qualche minuto per consentire lo spegnimento dell'utilitaria.

