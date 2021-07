Sviluppi sul caso di Michael Antonelli: due indagati per omicidio colposo

Dopo quasi tre anni è stato aperto dalla Procura di Pistoia un procedimento legale sull'incidente che Michael Antonelli, giovane ciclista sammarinese, ha avuto il 15 agosto del 2018, quando in Toscana finì fuori strada in una curva in discesa, cadendo in una scarpata e battendo fortemente il capo. Un incidente che lo costrinse a uno stato di minima coscienza fino alla sua scomparsa il 3 dicembre del 2020. Sull'incidente del giovane è stato aperto un fascicolo sulle responsabilità: la procura ha individuato due possibili indagati per omicidio colposo: il reato contestato è non aver adottato le misure di sicurezza necessarie, in particolare nella zona del Monte Oppio, dove Antonelli ebbe l'incidente. Ora la famiglia attende la fine del procedimento, confidando, dice la madre Marina Mularoni, che la giustizia faccia il suo corso, dimostrando che non si è trattato di un errore del ragazzo, "in modo anche da impedire che episodi del genere possano verificarsi in futuro".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: