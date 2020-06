Talamello: brutta caduta durante escursione in mountain bike. 49enne residente a San Marino trasportato al Bufalini

Brutta avventura, questa mattina, per un 49enne residente a San Marino, appassionato di mountain bike. Durante un'escursione insieme ad amici sulle pendici del Monte Pincio, a Talamello, l'uomo, per cause da chiarire, è caduto pesantemente a terra, procurandosi – riferiscono i media riminesi – un trauma cranico e toracico. Immediata la richiesta di aiuto; sul posto, oltre ai sanitari, anche il Soccorso Alpino e Speleologico. Il 49enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato con un elicottero del 118 al Bufalini di Cesena; dove si troverebbe ricoverato in condizioni di media gravità.