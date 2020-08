CARABINIERI Talamello: due giovani sammarinesi danno in escandescenza in pizzeria Il 23enne è stato sedato dal personale del 118 prima del suo ricovero in ospedale

Talamello: due giovani sammarinesi danno in escandescenza in pizzeria.

Lo scorso weekend due giovani, di 23 e 24 anni, residenti a San Marino, sono stati denunciati dai Carabinieri di Novafeltria. Si trovavano in una pizzeria di Talamello quando, forse per il molto alcol ingerito, hanno iniziato a litigare con un altro cliente e col titolare del locale, che si lamentava anche di alcune piante d'arredo spaccate. Col cliente ne è scaturita anche una colluttazione. È così intervenuta una volante, ma la situazione è solo peggiorata. Al tentativo dei militari di calmarlo, il 23enne si è sdraiato sul cofano dell’auto di servizio poi ha opposto resistenza spintonandoli e minacciandoli di morte. Solo con l'arrivo di una seconda pattuglia, i Carabinieri sono riusciti a portarlo in caserma, nonostante il giovane continuasse ad inveire contro gli uomini dell'Arma colpendo l'interno dell'abitacolo e sputando. Il ragazzo era incontenibile, così è stato richiesto il supporto del 118 che, prima del ricovero all'ospedale Infermi di Rimini, hanno dovuto sedarlo. Il 23enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, il 24enne per le lesioni personali provocate al cliente della pizzeria. Per entrambi è scattata la sanzione per “ubriachezza”.



I più letti della settimana: