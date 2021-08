Talamello: ritirata patente a una 33enne sammarinese

Nell'ambito dei controlli del Weekend i Carabinieri di Novafeltria hanno sorpreso a Campiano di Talamello una 33enne sammarinese al volante di una Fiat 500 con un tasso alcolemico di 0.73 g/l. Per la donna è scattato il ritiro della patente e una multa di 543 euro, prevista per il tasso compreso fra 0.50 e 0.80.









Patente ritirata anche ad un 44enne residente a Maiolo, sorpreso dall'Arma di San Leo con un tasso alcolemico di 1.38 g/l lungo la Marecchiese, all'altezza di Villa Verucchio. L'uomo - riferiscono le forze dell'ordine - aveva un forte alito vinoso e parlava in maniera disarticolata al momento dei controlli. Dovrà vedersela con una denuncia per guida in stato di ebrezza.



Nel corso del weekend i Carabinieri hanno controllato in totale 90 mezzi e 125 persone.