Tamponamento a Dogana: manette per uno dei conducenti

Tamponamento a Dogana. Protagonista un 46 enne di Bellaria che, al volante di una Panda e in stato di alterazione, ha tamponato una Suzuki condotta da una ragazza classe 1999 di San Marino trasportata in ambulanza all’ospedale di Stato per accertamenti. Le condizioni della giovane non sarebbero gravi. Intervenuti sia la Polizia Civile che la Gendarmeria. All'arrivo delle forze dell'ultimo l'uomo ha opposto resistenza, tanto che le forze dell’ordine sono state costrette ad ammanettarlo. Nell’auto del bellariese sono state trovati diversi contenitori di vino in brick. Anche l'uomo è stato portato all'ospedale per esami.