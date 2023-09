Tamponamento al nuovo semaforo di Dogana, operaio trasportato in ospedale [foto e video] Lo scontro, tra due mezzi da lavoro, è avvenuto in territorio sammarinese, poco dopo il confine. Illeso l'autista del camioncino che si era fermato al rosso

Incidente, attorno alle 10:30 di giovedì, in via Tre Settembre, a Dogana. A tamponarsi sulla Superstrada due mezzi da lavoro che procedevano in direzione monte. Quello che precedeva era fermo al nuovo semaforo pedonale, davanti al bar “Ritrovo”, in attesa che scattasse il verde, quando è sopraggiunto il secondo camioncino, targato RSM. Inutile la frenata. Al volante un operaio 26enne di Rimini che è rimasto ferito per il forte contraccolpo. Sul posto è subito giunta una pattuglia della Guardia di Rocca che ha allertato l'ambulanza del 118, intervenuta, per precauzione, con la barella spinale. Per aprire lo sportello del mezzo è stato utilizzato un piede di porco. Il ragazzo è stato trasportato all'Ospedale di Stato; gli accertamenti medici hanno scongiurato lesioni e il giovane se la caverà con tre giorni di prognosi. Illeso l'autista del mezzo cabinato che si era fermato al semaforo. Per i rilievi e la ricostruzione del sinistro, è intervenuta la Polizia civile. Per il tempo necessario alla messa in sicurezza del strada, sulla carreggiata ascendente si viaggiava in corsia unica.

