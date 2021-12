Tamponamento sulla superstrada, chiusa una corsia nel tratto discendente [fotogallery]

Violento tamponamento sulla statale 72 Rimini San Marino nella serata del 23 dicembre. Due auto stavano procedendo in direzione mare quando sono venute in contatto all'altezza di Colombini, a poca distanza dal semaforo. L'impatto ha praticamente distrutto il frontale della Kia, mentre la prima, una Fiat multipla, è finita sul lato della carreggiata. Sul posto per i soccorsi, due ambulanze del 118, che hanno portato i feriti a Rimini. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi.

seguiranno aggiornamenti