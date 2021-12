Tamponamento sulla superstrada, chiusa una corsia nel tratto discendente [fotogallery]

Violento tamponamento sulla statale 72 Rimini San Marino nella serata del 23 dicembre in via Ausa. Due auto stavano procedendo in direzione mare quando sono venute in contatto all'altezza di Colombini, a poca distanza dal semaforo. L'impatto ha praticamente distrutto il frontale della Kia, mentre la prima, una Fiat multipla, è finita sul lato della carreggiata.

Tre i veicoli coinvolti. L'auto del tamponante aveva quattro persone a bordo. Solo la moglie del guidatore che sedeva nel sedile anteriore è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale con codice di media gravità, come anche il tamponato. Quest'ultimo a sua volta ha urtato un altro veicolo, una Fiat 500. Anche il guidatore di questa automobile ha richiesto i soccorsi.



Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco perché due mezzi erano a metano, la Polizia Locale per i rilievi, due ambulanze del 118, che hanno portato i feriti a Rimini e una ditta per la pulizia delle strade perché c'erano molti detriti a terra.

